Депутат ГД Гаврилов: дети в России могут продавать квартиры с 14 лет

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Дети в России могут принимать участие в сделке по продаже квартиры, если достигли возраста 14 лет. Об этом в разговоре с News.ru сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат отметил, что подростку в возрасте от 14 до 18 лет для продажи квартиры понадобится письменное разрешение законных представителей или органов опеки. Исключением являются эмансипированные несовершеннолетние. По сути, это дети, приравненные ко взрослым, пояснил Гаврилов.

По словам парламентария, эмансипированные дети без согласия взрослых могут заключать любые сделки. Этот статус можно получить после 16 лет, предоставив в качестве доказательств трудовой договор, свидетельство о ведении предпринимательской деятельности, вступлении в брак или регистрации в ЕГРИП.

Ранее аналитики выяснили, что доля россиян, намеренных купить жилье за счет ипотеки, снизилась до рекордных в этом году 42%. Таким образом, более 50% граждан покупают недвижимость, не оформляя займ.

На этом фоне доля расчетов за наличные выросла на загородном и вторичном рынках. При этом в сегменте новостроек показатель остается невысоким и составляет 28%.