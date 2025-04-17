Московские пенсионеры стали звездами танцплощадок в парках

На танцплощадке в Сокольниках стали популярны Светлана Ларионова и Сергей Седов – ролики с их танцами набирают миллионы просмотров. Женщина вернулась к хобби после выхода на пенсию, а мужчина танцует почти всю жизнь.

Сейчас пара не только танцует в парках, но и вдохновляет других – зрители нередко присоединяются к импровизированным выступлениям. Ларионова признается, что танцы помогли справиться с чувством пустоты, а Седов до сих пор называет себя "звездой рейвов".

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