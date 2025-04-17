Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 22:30

Общество

Московские пенсионеры стали звездами танцплощадок в парках

Московские пенсионеры стали звездами танцплощадок в парках

"Доктор 24": акушер-гинеколог рассказала, что нужно знать об ЭКО

Синоптики прогнозируют до плюс 25 градусов на Пасху в Москве

"Доктор 24": сомнолог рассказал, какой должна быть правильная подушка

В выпуске программы "Вопрос спорный" обсудят, опасен ли бодипозитив

Куличи с дубайским шоколадом появились на полках столичных магазинов

Синоптики предупредили о порывистом ветре до 13 м/с в Москве 17 апреля

Собянин: более 5 тыс волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

"Утро": москвичам рассказали о погоде 17 апреля

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 77% 17 апреля

На танцплощадке в Сокольниках стали популярны Светлана Ларионова и Сергей Седов – ролики с их танцами набирают миллионы просмотров. Женщина вернулась к хобби после выхода на пенсию, а мужчина танцует почти всю жизнь.

Сейчас пара не только танцует в парках, но и вдохновляет других – зрители нередко присоединяются к импровизированным выступлениям. Ларионова признается, что танцы помогли справиться с чувством пустоты, а Седов до сих пор называет себя "звездой рейвов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина КузнеченковаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика