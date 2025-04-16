В РПЦ призвали не покупать куличи с изображением религиозных символов и святынь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиян призвали не покупать куличи в пакетах с изображением религиозных символов и святынь. Об этом на пасхальной пресс-конференции заявил врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин.

По его словам, не стоит покупать такие куличи, потому что позже на помойке может оказаться, к примеру, упаковка из-под выпечки с изображением святой Матроны Московской.

"Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с "Явлением Христа народу" (художника Александра. – Прим. ред.) Иванова, с Матронушкой (святой Матроной Московской. – Прим. ред.), не надо", – цитирует Потокина РИА Новости.

Также протоиерей отметил, что то, как верующие относятся к изображениям креста и святых, остается на их совести.

Идеальный вид куличей, по мнению священнослужителя, – "скромный, без всяких надписей".

Ранее в РПЦ назвали кощунством "пасхальный" маникюр. По словам зампреда синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, пасхальные мотивы можно использовать для создания соответствующего вида, к примеру надевать красную одежду или платки на Пасху. При этом изображение крестов и икон на ногтях неприемлемо, подчеркнул он, напомнив, что религиозные символы наносятся куда-либо с целью поклонения.

До этого иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) прокомментировал продажу срезанных куличных "шапочек". Священнослужитель напомнил, что пасхальный кулич напоминает о Голгофе, поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи.