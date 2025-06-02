"Мой район. Место встречи": Беговой

Беговой район – один из самых зеленых и исторически насыщенных в Северном округе Москвы. Здесь в XIX веке появился первый ипподром в столице, а также знаменитая кондитерская фабрика, впоследствии ставшая "Большевиком".

В новом выпуске народный артист России Владимир Стеклов расскажет о любимых местах для прогулок и о первых впечатлениях от Москвы. Москвовед Илья Смекалин раскроет знаковые страницы истории района – от ресторана "Яр" до Ажурного дома. В свою очередь сотрудники клинической больницы имени С. П. Боткина поделятся тем, как работает один из крупнейших медицинских комплексов столицы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".