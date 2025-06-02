Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за риска пожаров

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за риска пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Высокая пожароопасность четвертого класса сохранится в столичном регионе до 21:00 понедельника, 2 июня, говорится в сообщении.

В Москве ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь. Температура может подняться до 24 градусов. Порывы ветра составят до 11 метров в секунду.



Власти Московской области ранее объявили в регионе четвертый класс пожарной опасности, актуальный до вторника, 3 июня. Юрист Илья Русяев в беседе с Москвой 24 предупредил, что за курение в лесу могут оштрафовать на 20 тысяч рублей, а в случае наступления пожара грозит уголовная ответственность.

Дело в том, что четвертый класс пожарной опасности значительно ужесточает требования к поведению граждан в лесу и на прилегающих территориях. Например, за установку там мангала можно получить штраф до 50 тысяч рублей.

