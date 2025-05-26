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26 мая, 08:00

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"Мой район. Место встречи": Хамовники

"Мой район. Место встречи": Хамовники

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Хамовники – один из самых престижных районов столицы, с трех сторон его окружает Москва-река. Здесь на обновленных аллеях, в скверах и парках проходят вернисажи, а горожане играют в шахматы. Кроме того, появились удобные прогулочные зоны, а Садовое кольцо перестроили специально для неспешного променада.

В этом выпуске народный артист РФ Андрей Леонов, который с детства живет в Хамовниках, расскажет о том, как выбирал облик мемориальной таблички для дома отца, собирал яблоки прямо во дворе и колесил по району на велосипеде.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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