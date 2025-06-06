"Мой район. Место встречи": Гольяново

Район Гольяново известен тем, что там изобрели цветную телевизионную камеру, парашют для летчика-космонавта Юрия Гагарина и вырастили ананасы. Также говорят, что именно в этом районе купила себе квартиру знаменитая актриса Орнелла Мути.

Гольяново расположился на востоке Москвы. На сегодняшний день район растет и активно развивается для своих жителей. Недавно был открыт самый большой в России автовокзал, где в путешествие на автобусе можно отправиться прямо с крыши.

В этом выпуске знаменитая актриса, жительница Гольянова Яна Поплавская рассказала о своих любимых местах в районе, а также о том, как он преобразился в последнее время. Много интересных исторических секретов о районе раскрыла москвовед, гид-переводчик Светлана Гайворон.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".