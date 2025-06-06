Движение транспорта в ЦАО, ЗАО и СВАО открыто после временных ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На нескольких улицах в Центральном, Западном и Северо-Восточном административных округах (ЦАО, ЗАО и СВАО) Москвы сняты ограничения на движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Движение транспорта было временно ограничено в четверг и пятницу, 5 и 6 июня, в ЦАО, ЗАО и СВАО из-за проведения мероприятий.

В воскресенье, 8 июня, ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за "Красочного забега". Водители не смогут проехать в период с 03:00 до 14:00 по Олимпийскому проспекту на участке от Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова.

Кроме того, с 04:00 до 14:00 будет заблокировано движение по Цветному бульвару от Садовой-Самотечной до Трубной площади (при движении в сторону центра).

Помимо этого, перекроют в период с 06:00 до 14:00 Цветной бульвар на участке от Трубной площади до Садовой-Самотечной улицы (при движении в сторону области), а также с 07:00 до 13:00 – Олимпийский проспект от улицы Дурова до Трифоновской улицы, улицу Дурова от Мещанской улицы до Суворовской площади и Делегатскую улицу от улицы Дурова до Самотечной улицы.