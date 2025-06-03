ДТП произошло на 28-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 28-го километра МКАД, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобили столкнулись в районе съезда № 26, говорится в сообщении. На месте ЧП уже работают оперативные службы города, а обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – призвали в ведомстве.

Ранее ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова, в районе Рябиновой улицы. Из-за аварии движение по дублеру и разворот под эстакадой по Рябиновой улице были перекрыты. О пострадавших не сообщалось.

До этого легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 103-го километра МКАД, из-за чего отмечались затруднения на 3 километра. Также пострадал мотоциклист, его госпитализировали.

