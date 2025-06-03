Движение затруднено на проспекте Генерала Дорохова из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП произошло на проспекте Генерала Дорохова, в районе Рябиновой улицы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже находятся городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение по дублеру и разворот под эстакадой по улице Рябиновой перекрыты. Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль влетел в фонтан в подмосковном Ступине. По данным МВД, водитель въехал на своей машине Toyota в фонтан по причине того, что потерял управление над транспортным средством. В результате случившегося никто не пострадал.

Еще одно ДТП случилось до этого на внешней стороне 103-го километра МКАД, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Движение в районе происшествия было затруднено на 3 километра, однако затем его восстановили.