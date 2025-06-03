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03 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": правоохранители выясняют детали массового ДТП на МКАД

"Московский патруль": правоохранители выясняют детали массового ДТП на МКАД

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Столичные правоохранители выясняют детали массового ДТП на МКАД. Авария с участием восьми автомобилей произошла на 28-м километре дороги. Несколько машин оказались сильно повреждены.

На кадрах, снятых на видеорегистратор одного из участников аварии, заметно, что в один автомобиль сзади врезался другой, а тот – в остальные. Очевидцы заявили, что виновник происшествия сразу после столкновения якобы скрутил номера и поменял полицейскую форму на толстовку.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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