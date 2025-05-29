В подмосковном Королеве произошел сбой электроснабжения

В подмосковном Королеве зафиксированы перебои с электричеством. Кадры из магазина "Глобус" и нескольких районов города появились в соцсетях. При этом, как сообщают очевидцы, в старой части Королева свет сохраняется.

В администрации города подтвердили, что причиной стала авария на электросетях. Сейчас аварийные бригады уже работают на месте. Все медицинские учреждения переведены на резервное питание.

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