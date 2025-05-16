Украина потеряла еще один истребитель F-16

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Украина потеряла очередной истребитель F-16 в ночь на 16 мая. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сообщении указано, что связь с самолетом было потеряна около 03:30. Истребитель выполнял боевую задачу "по отражению воздушной атаки", после чего возникла "нештатная ситуация", которая вынудила пилота катапультироваться.

Ранее вертолет Sea King, который Великобритания передала украинским военным, разбился на территории Украины. Инцидент, по данным СМИ, произошел в феврале 2025 года, однако известно о нем стало недавно. Члены экипажа выжили, однако получили серьезные травмы, утверждали журналисты.

Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются собственной системой противовоздушной обороны (ПВО), указали в Верховной раде. Депутаты также напомнили случай с пилотом F-16 Алексеем Месем, который был сбит украинской ПВО в прошлом году.