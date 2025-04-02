В Красноярске осужден мужчина, заставлявший 7-летнюю падчерицу красть алкоголь

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

В Красноярске осужден мужчина, который под угрозой физической расправы вынуждал 7-летнюю падчерицу красть спиртные напитки из магазинов для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ведомстве рассказали, что ранее судимый 33-летний мужчина в период с января по март 2023 года приходил с девочкой в магазин и складывал в ее рюкзак алкоголь. После этого ребенок с ранцем выходила на улицу, а злоумышленник в это время оплачивал на кассе набранные недорогие продукты питания, чтобы не привлекать к себе внимание. Подобной схемой местный житель пользовался 5 раз.

При этом угрозам подвергалась и мать девочки, заявили в региональном МВД. В результате мужчина был задержан охраной во время очередной кражи в одном из супермаркетов Свердловского района. В этот раз он пытался вынести из магазина спиртные напитки, стоимость которых составляла около трех тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и отменил условный приговор от 2020 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, назначив ему 11 лет колонии строгого режима.

Ранее 35-летний мужчина избил сотрудника магазина в Москве из-за похищенных спиртных напитков. По данным столичной прокуратуры, злоумышленник взял с прилавка две бутылки алкоголя и прошел мимо касс, направившись в сторону выхода.

Это заметил сотрудник супермаркета, который пытался остановить злоумышленника. Тот избил работника с целью удержания похищенного имущества. В результате сотруднику магазина понадобилась медицинская помощь. Напавший мужчина был задержан. Ему предъявили обвинение в разбое и арестовали.

