Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Амурской области

Крупная авария произошла в Амурской области. На трассе Благовещенск – Свободный столкнулись две фуры, одна из них загорелась. Оба водителя погибли. Дорога перекрыта, на месте работают экстренные службы.

Тем временем почти 40 лесных пожаров на площади свыше 20 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, 11 из них локализованы. Полицейские смогли установить виновницу одного из возгораний. Местная жительница выбросила в траву непотушенный окурок. Она признала свою вину.

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