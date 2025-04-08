Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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08 апреля, 11:30

Происшествия

Новости регионов: смертельное ДТП произошло в Амурской области

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Два природных пожара зафиксировали в Дагестане

Крупная авария произошла в Амурской области. На трассе Благовещенск – Свободный столкнулись две фуры, одна из них загорелась. Оба водителя погибли. Дорога перекрыта, на месте работают экстренные службы.

Тем временем почти 40 лесных пожаров на площади свыше 20 тысяч гектаров тушат в Забайкальском крае, 11 из них локализованы. Полицейские смогли установить виновницу одного из возгораний. Местная жительница выбросила в траву непотушенный окурок. Она признала свою вину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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