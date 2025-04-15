Сотрудники МЧС спасли рыбака в Охотском море

Магаданские сотрудники МЧС оперативно спасли рыбака с судна в Охотском море. Мужчина внезапно почувствовал себя плохо.

Спасатели пришвартовались к рыболовецому судну, погрузили рыбака на носилки и доставили на берег, где передали сотрудникам скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.