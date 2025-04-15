15 апреля, 06:30Происшествия
Сотрудники МЧС спасли рыбака в Охотском море
Магаданские сотрудники МЧС оперативно спасли рыбака с судна в Охотском море. Мужчина внезапно почувствовал себя плохо.
Спасатели пришвартовались к рыболовецому судну, погрузили рыбака на носилки и доставили на берег, где передали сотрудникам скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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