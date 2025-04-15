Силы ПВО сбили за ночь 115 украинских БПЛА над 5 регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за минувшую ночь 115 украинских беспилотников самолетного типа над 5 регионами. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего БПЛА – 109 – было сбито над территорией Курской области. Еще 3 дрона уничтожили над Воронежской областью и по 1 – над Московской, Брянской и Орловской областями.

Ночью 15 апреля киевский режим совершил налет дронами на жилые дома в Курске. В результате одна женщина погибла и девять человек получили ранения.

Из-за атаки дронов в одном из многоквартирных домов на улице Заводской загорелись 8-й и 9-й этажи жилого дома. Жители были оперативно эвакуированы и размещены в ПВР.

СМИ писали, что Украина за месяц 101 раз нарушила эмбарго о прекращении ударов по объектам энергетики. Подсчет велся с 18 марта по 14 апреля.

