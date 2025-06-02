В Свердловской области загорелся мусорный полигон

В городе Верхняя Пышма Свердловской области тушат пожар на мусорном полигоне. По данным МЧС, площадь возгорания составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. Угрозы для жилых домов и инфраструктуры нет, однако пожар осложняет жаркая погода и ветер.

На месте работают 16 пожарных и 5 единиц техники, дополнительно задействованы 5 бульдозеров. Очаги возгорания залегают глубоко, поэтому территорию засыпают грунтом, чтобы перекрыть доступ кислорода. Качество воздуха в районе ЧП проверит Роспотребнадзор.

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