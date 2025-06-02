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02 июня, 12:15

Происшествия

Появилось новое видео с места крушения моста в Брянской области

Появилось новое видео с места крушения моста в Брянской области

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Появилось новое видео с места крушения моста в Брянской области. На кадрах видно, что железнодорожный путь восстановлен. По нему идет товарный поезд. Однако строители продолжают разбирать обломки. Работает техника, кран и экскаваторы.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, на строительство нового моста понадобится около 4 месяцев.

Накануне в Москву приехали пассажиры состава, на который рухнул мост. Люди добирались резервным поездом. На вокзале их встречали медики, психологи и съемочная группа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаКсения Поликарпова

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