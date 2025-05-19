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19 мая, 13:15

Общество

92-летняя бегунья из Подмосковья завоевала золото на Казанском марафоне

92-летняя бегунья из Подмосковья завоевала золото на Казанском марафоне

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Клара Богатова из Подольска в 92 года продолжает участвовать в марафонах и только что вернулась с золотой медалью с Казанского марафона. За 23 года спортивной карьеры она поучаствовала в тысяче забегов по всему миру.

Как рассказала спортсменка, тренироваться начала после выхода на пенсию и с тех пор не может остановиться. Богатова регулярно преодолевает длинные дистанции, а зимой встает на лыжи. Вместе с ней теперь бегает и ее напарник – марафонец Александр Ширнин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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