До 17 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 19 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 15 до 17 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 19 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. В Подмосковье – от 13 до 18 градусов тепла, местами – умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что 20 мая станет самым холодным днем на этой неделе в Москве. Температура днем будет на 3 градуса ниже нормы.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в Москве до конца мая может выпасть до 60% месячной нормы осадков. По его словам, май почти до конца будет прохладным и довольно переувлажненным.