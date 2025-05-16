Солнечное гало запечатлели жители столичного района Новокосино

Жители района Новокосино вечером 16 мая наблюдали крайне редкую для текущего сезона оптическую иллюзию – солнечное гало.

Это световой круг, в середине которого находится солнце. Чаще всего это явление можно увидеть зимой в самый сильный мороз.

В теплое время года оно возникает в облаках на высоте до 10 километров. Там сохраняются кристаллы льда, которые преломляют свет и образуют причудливое сияние. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.