"Руспродсоюз": потери урожая черешни и абрикосов не должны сказаться на их цене

Урожай многих фруктов может сократиться в этом году из-за весенних заморозков, предупреждают эксперты. В частности, погода пагубно сказалась на посадках черешни и абрикосах. Серьезным ли будет дефицит и как это скажется на ценах, разбиралась Москва 24.
Покосило?
Волны заморозков в апреле и мае пагубно сказались на урожае некоторых культур. В частности, холода уничтожили 12% посевов сахарной свеклы, сообщил "Известиям" председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин. По данным организации, больше всего пострадали поля в Белгородской, Липецкой и Курской областях.
Задело и урожай плодово-ягодной продукции. Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала 5 мая, что пострадали сады в Краснодарском, Ставропольском крае, в Крыму, Адыгее и Поволжье. Однако, по ее словам, "ущерб по сравнению с прошлым годом нанесен относительно небольшой".
В Ставропольском крае ожидаемое количество черешни, абрикосов и слив из-за заморозков может сократиться вплоть до 50%, сообщили СМИ со ссылкой на власти региона.
Также большие фруктовые потери ожидаются в Воронежской области. По данным властей региона, в ряде хозяйств погибло до 70% завязей плодовых культур, в связи с чем урожай прогнозируется в два раза ниже ожидаемого. В то же время в Белгородской области в связи с гибелью урожая, в том числе плодово-ягодного, введен режим ЧС.
Цены вверх?
Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин предсказал рост цен на черешню и персики на 35–50% в случае серьезных урожайных потерь в РФ. Таким образом, чек может вырасти до 700–900 рублей за килограмм. При этом увеличение количества импортной продукции не сможет кардинально сгладить ситуацию с ценами из-за затрат на логистику и пошлины, убежден эксперт.
При этом исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков сказал Москве 24, что точные данные о потерях урожая косточковых культур (вишня, слива, черешня, абрикос) появятся примерно в конце июня – начале июля во время массового сбора плодовых. Тогда, по его словам, можно будет точно оценить последствия заморозков.
"В то же время по самообеспеченности ягодами и косточковыми нам есть к чему стремиться – пока она составляет порядка 42%. Мы еще не достигли порога продовольственной безопасности в 60% (этот порог указан в доктрине РФ. – Прим. ред.)", – рассказал эксперт.
По словам Вострикова, эти страны из сезона в сезон устанавливают цены на черешню, абрикосы, персики и прочую импортируемую косточковую продукцию. Российские же производители обычно подстраиваются под зарубежных партнеров. В связи с этим глава "Руспродсоюза" указал, что даже при больших потерях отечественного урожая на ценах это сказаться в теории не должно.
В большей степени стоимость в текущем сезоне будет зависеть от количества предложений из других стран, курса доллара и стоимости логистики, заключил Востриков.