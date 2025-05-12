"Руспродсоюз": потери урожая черешни и абрикосов не должны сказаться на их цене

Урожай многих фруктов может сократиться в этом году из-за весенних заморозков, предупреждают эксперты. В частности, погода пагубно сказалась на посадках черешни и абрикосах. Серьезным ли будет дефицит и как это скажется на ценах, разбиралась Москва 24.

Покосило?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Волны заморозков в апреле и мае пагубно сказались на урожае некоторых культур. В частности, холода уничтожили 12% посевов сахарной свеклы, сообщил "Известиям" председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин. По данным организации, больше всего пострадали поля в Белгородской, Липецкой и Курской областях.

Задело и урожай плодово-ягодной продукции. Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала 5 мая, что пострадали сады в Краснодарском, Ставропольском крае, в Крыму, Адыгее и Поволжье. Однако, по ее словам, "ущерб по сравнению с прошлым годом нанесен относительно небольшой".



деревьев. – Прим. ред. ) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение ( урожая. – Прим. ред. ) 10–15%.

Оксана Лут глава Минсельхоза По предварительным данным, в садах нижний уровень () у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение () 10–15%.

В Ставропольском крае ожидаемое количество черешни, абрикосов и слив из-за заморозков может сократиться вплоть до 50%, сообщили СМИ со ссылкой на власти региона.

Также большие фруктовые потери ожидаются в Воронежской области. По данным властей региона, в ряде хозяйств погибло до 70% завязей плодовых культур, в связи с чем урожай прогнозируется в два раза ниже ожидаемого. В то же время в Белгородской области в связи с гибелью урожая, в том числе плодово-ягодного, введен режим ЧС.

Цены вверх?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин предсказал рост цен на черешню и персики на 35–50% в случае серьезных урожайных потерь в РФ. Таким образом, чек может вырасти до 700–900 рублей за килограмм. При этом увеличение количества импортной продукции не сможет кардинально сгладить ситуацию с ценами из-за затрат на логистику и пошлины, убежден эксперт.

При этом исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков сказал Москве 24, что точные данные о потерях урожая косточковых культур (вишня, слива, черешня, абрикос) появятся примерно в конце июня – начале июля во время массового сбора плодовых. Тогда, по его словам, можно будет точно оценить последствия заморозков.

"В то же время по самообеспеченности ягодами и косточковыми нам есть к чему стремиться – пока она составляет порядка 42%. Мы еще не достигли порога продовольственной безопасности в 60% (этот порог указан в доктрине РФ. – Прим. ред.)", – рассказал эксперт.





Дмитрий Востриков исполнительный директор "Руспродсоюза" При этом фрукты и ягоды, в частности черешню, абрикосы и персики, мы в больших количествах ввозим из-за рубежа. В первую очередь, это страны СНГ – например Азербайджан, Таджикистан, а также Турция как хаб, откуда идет продукция из Ирана.

По словам Вострикова, эти страны из сезона в сезон устанавливают цены на черешню, абрикосы, персики и прочую импортируемую косточковую продукцию. Российские же производители обычно подстраиваются под зарубежных партнеров. В связи с этим глава "Руспродсоюза" указал, что даже при больших потерях отечественного урожая на ценах это сказаться в теории не должно.

В большей степени стоимость в текущем сезоне будет зависеть от количества предложений из других стран, курса доллара и стоимости логистики, заключил Востриков.