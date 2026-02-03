Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:27

Общество
Главная / Новости /

Психолог Денисова-Мельникова: обсценная лексика помогает снять внутреннее напряжение

Психолог объяснила, в каких случаях ненормативная лексика может быть полезна

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Употребление ненормативной лексики в речи способствует снижению внутреннего напряжения и мобилизации организма. Об этом "Абзацу" рассказала нейропсихолог Юлия Денисова-Мельникова.

"Матерные слова, будучи эмоционально насыщенными, служат прямым и немедленным каналом для выражения интенсивных, часто неосознаваемых чувств: гнева, боли, разочарования. Это акт вербализации аффекта, который помогает опознать и вывести эмоцию наружу, предотвращая ее накопление", – пояснила эксперт.

Также отмечено, что использование ненормативной лексики способно повысить уровень болевого порога. Например, матерясь, человеку под силу дольше держать руку в ледяной воде из-за выброса в кровь адреналина и норадреналина, рассказала нейропсихолог.

По такому же принципу, ругаясь в пробке, человек создает иллюзию контроля, что помогает снизить стресс. Однако важно учитывать контекст и внешние условия, воздерживаясь от использования обсценной лексики в общественных местах, при детях и в профессиональной среде.

Ранее депутаты ГД предложили признать мат в общественных местах административным правонарушением и ввести за это высокие штрафы. Как указал парламентарий Александр Аксененко, сейчас звучание ненормативной лексики в общественных местах никак не регулируется законом, поэтому многие граждане не могут защитить себя. Он назвал такое положение дел неправильным.

Читайте также


общество

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика