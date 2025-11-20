Форма поиска по сайту

20 ноября, 15:23

Шоу-бизнес

Блогер Зубарев испугался, что первым словом его ребенка окажется мат

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/zubarefff

Блогер Александр Зубарев признался в подкасте Эльдара Джарахова, что боится того, что первым словом его ребенка будет мат, передает "Газета.ру".

Он сказал, что беспокоится о том, что часто использует нецензурную лексику, которая стала для него "бесконтрольной". Из-за этого он опасается, что первым словом ребенка станет не "мама".

"Давай будем откровенными. Все говорят это: "Саша, тебе очень идет мат". Как бы это органично не смотрелось с моего рта, это плохо", – указал Зубарев.

Он также отметил, что его мать категорически против мата, и что при ней он старается не использовать нецензурных слов, из-за чего приезды родителя становятся "испытанием". По словам блогера, в такие моменты он больше молчит, а также понимает, что оказался "с двух сторон в тисках".

Кроме того, он выразил уверенность в том, что его мать каждый раз "закатывает глаза", когда слышит в интервью с сыном матные слова.

Ранее певица Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.) опубликовала снимок с новорожденной дочерью. Артистка рассказала, что ребенок появился на свет 13 сентября. Девочку назвали Роки Айриш Майерс в честь отца новорожденной – рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.).

