Фигуристка Алена Косторная родила ребенка

Фото: телеграм-канал Aliona Kostornaia

Чемпионка Европы, фигуристка Алена Косторная впервые стала мамой. О рождении ребенка она объявила в своем телеграм-канале.

"Добро пожаловать, мини-Куница", – написала 22-летняя спортсменка, выложив фото с мужем и по совместительству партнером на льду Георгием Куницей, держащим на руках младенца.

