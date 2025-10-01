Рэпер HammAli впервые станет отцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/hammali

Рэпер HammAli (настоящее имя – Александр Алиев. – Прим. ред.) впервые станет отцом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пост исполнителя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

К публикации музыкант прикрепил черно-белые снимки со своей супругой Эмилией, на которых последняя запечатлена в облегающем платье, подчеркивающим ее округлившийся живот.

В подписи 33-летний Алиев поблагодарил Бога за важное событие в жизни пары. Он признался, что долго держал эту новость в секрете, но не смог сдержать радость и решил поделиться ею с поклонниками.

Пользователи, в свою очередь, сразу же начали поздравлять пару, восхищаясь красотой Эмили и желая здоровья будущему ребенку.

