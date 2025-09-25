Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/reginatodorenko

Российская телеведущая Регина Тодоренко родила третьего ребенка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию блогера в телеграм-канале.

Тодоренко не раскрыла, как назвала новорожденного сына. Однако она поблагодарила фанатов за поддержку и внимательное отношение к ее семье. Телеведущая пообещала в скором времени рассказать о своих родах.

"Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", – подытожила Тодоренко.

Тодоренко вышла замуж за певца Влада Топалова в 2018 году. Свадебная церемония прошла в итальянском городе Сорренто в июле 2019-го. Первый ребенок у них родился в декабре 2018 года. Пара назвала его Михаилом.

В июле 2022-го у Тодоренко и Топалова появился на свет второй сын Мирослав. Слухи о том, что телеведущая ждет третьего ребенка, появились после финала одного из музыкальных шоу. Тогда певица Валерия в беседе с продюсером Иосифом Пригожиным заявила, что блогер в скором времени родит малыша.

В июне Тодоренко подтвердила слухи о беременности. Она появилась в обтягивающем округлившийся живот платье на вечеринке музыканта Владимира Преснякова и его супруги, певицы Натальи Подольской.

Спустя время телеведущая раскрыла, что у них с Топаловым родится сын. Она также заявила, что очень счастлива, так как у нее "подряд", который будет поддерживать ее всю жизнь.

