Регина Тодоренко получила российское гражданство – СМИ

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Украинская телеведущая Регина Тодоренко получила российское гражданство, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Тодоренко получила известность в России и странах СНГ после того, как стала ведущей популярного проекта "Орел и решка". После шоу телеведущая решила развивать свою карьеру именно в РФ. В 2018 году она вышла замуж за российского музыканта Влада Топалова.

Ранее стало известно, что украинская певица Ани Лорак хочет получить паспорт РФ. Каролина Куек (настоящее имя артистки) подала запрос на получение российского гражданства еще в феврале 2024 года.

В 2016 году депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал певице помочь оформить паспорт РФ, однако тогда представитель Лорак утверждал, что артистка не планирует менять свое украинское гражданство.

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