В Ростове-на-Дону отменили концерты Меладзе, Лорак и Реввы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Ростове-на-Дону отменили концерты Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак, которые должны были состояться летом, сообщил ТАСС глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения СВО. Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан", – сказал Логвиненко, добавив, что за это время также были отменены концерты групп "ДДТ", "Мумий Тролль", "Машина времени".

Ранее сообщалось, что концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. Кроме того, власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт Ани Лорак.

Также концерты группы "ДДТ" в трех городах России перенесли на неопределенный срок. Речь шла о запланированных на 2023 год концертах в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

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