Певица Рианна опубликовала фото с новорожденной дочерью

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/badgalriri

Барбадосская певица Рианна (полное имя – Робин Рианна Фенти. – Прим. ред.) опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России) снимок с новорожденной дочерью.

Артистка рассказала, что ребенок появился на свет 13 сентября. Исполнительница решила назвать дочь Роки Айриш Майерс в честь отца новорожденной – рэпера A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.).

Рианна начала встречаться с A$AP Rocky в 2020 году. В мае 2022-го у них родился мальчик, которого пара назвала RZA Ательстон Майерс. В августе 2023-го у певицы и рэпера появился на свет второй мальчик. Артисты дали ему имя Риотт Роуз Майерс.

В мае 2025 года Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз. Свою беременность она раскрыла на благотворительном балу Met Gala. Певица появилась на мероприятии в наряде, который подчеркивал ее округлившийся живот.

При этом недавно A$AP Rocky намекнул на то, что он сыграл с Рианной тайную свадьбу. Однако рэпер заявил, что не будет подтверждать никакие слухи.

