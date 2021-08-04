Певица Рианна стала миллиардером

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Певица, актриса, музыкальный продюсер и модный дизайнер Рианна официально стала миллиардером. Ее состояние в настоящее время составляет 1,7 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Большую часть своего дохода (около 1,4 миллиарда долларов) звезда заработала благодаря основанной ею в 2017 году косметической компании Fenty Beauty. Также Рианна владеет долей в компании по производству нижнего белья Savage x Fenty, которая оценивается в 270 миллионов долларов. Оставшаяся часть состояния – доходы от музыкальной и кинокарьеры.

Большую роль в продвижении фирмы косметической компании Рианны сыграла реклама в социальных сетях (у исполнительницы 101 миллион подписчиков в Instagram и 102,5 миллиона в Twitter).

Ранее сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд в деле на 7 миллионов долларов. Херд должна была направить полученные от Деппа после развода средства на благотворительность, однако адвокаты актера утверждали, что она этого не сделала. А это, по словам защитников актера, могло повлиять на решение суда по делу о клевете, которое он проиграл в прошлом году.