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06 мая, 16:05

Шоу-бизнес

Певица Рианна станет матерью в третий раз

Фото: legion-media.com/Matt Crossick

Певица Рианна станет матерью в третий раз. Свою беременность она раскрыла на благотворительном балу Met Gala. Фотографии исполнительницы были опубликованы на странице мероприятия в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Ковровую дорожку Рианна посетила вместе с рэпером A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.). Артистка появилась в наряде, демонстрирующем ее округлившийся живот.

Слухи о своем положении певица спровоцировала еще в марте. СМИ опубликовали снимки из Барбадоса, на которых Рианна была одета в свободную одежду, при этом обвязав живот флагом родной страны.

Кроме того, ее видели с округлившимся животом на свадьбе сына миллиардера Мукеша Амбани, что также вызвало предположения о беременности.

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