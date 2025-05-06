Фото: legion-media.com/Matt Crossick

Певица Рианна станет матерью в третий раз. Свою беременность она раскрыла на благотворительном балу Met Gala. Фотографии исполнительницы были опубликованы на странице мероприятия в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Ковровую дорожку Рианна посетила вместе с рэпером A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Ателастон Майерс. – Прим. ред.). Артистка появилась в наряде, демонстрирующем ее округлившийся живот.

Слухи о своем положении певица спровоцировала еще в марте. СМИ опубликовали снимки из Барбадоса, на которых Рианна была одета в свободную одежду, при этом обвязав живот флагом родной страны.

Кроме того, ее видели с округлившимся животом на свадьбе сына миллиардера Мукеша Амбани, что также вызвало предположения о беременности.