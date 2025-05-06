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06 мая, 14:19

Шоу-бизнес

Лиса из BLACKPINK вызвала скандал на Met Gala из-за портретов темнокожих женщин на белье

Фото: legion-media.com/Doug Peters/EMPICS/Alamy Live News

Участницу музыкальной группы BLACKPINK Лису (настоящее имя – Лалиса Манобан. – Прим. ред.) обвинили в культурной апроприации из-за образа на Met Gala в этом году.

Артистка появилась на благотворительном мероприятии в жакете и черном боди от Louis Vuitton. На одежде, а именно в области спины и живота, были вышиты портреты таких темнокожих женщин, как модельер Энн Лоу, активистка движения за гражданские права Роза Паркс и поэтесса и писательница Майя Энджелоу.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что такие отсылки Лисы некорректны. Они заявили, что дизайн жакеты является неуместным и неуважительным.

Один из комментаторов назвал Лису невежественной за то, что на ее одежде для сна вышито лицо Розы Паркс.

Met Gala 2025 прошел 5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея. Тема бала носила название Tailored for you.

Также во время торжественного вечера певица Рианна появилась с округлившимся животом, тем самым подтвердив слухи о третьей беременности.

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