03 февраля, 11:28

Происшествия

Мэр Уфы заявил, что открывший стрельбу подросток мог быть обижен на других школьников

Фото: телеграм-канал "112"

Школьник, открывший стрельбу в гимназии в Уфе, мог испытывать обиду на других учеников, заявил мэр города Ратмир Мавлиев в эфире телеканала UTV.

По его словам, подростка обижали другие ученики 9-го класса. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Также один из учеников гимназии рассказал News.ru, что нападение могло произойти из-за травли. По его словам, нападавший не пришел на первые уроки, а затем начал стрелять в учителя и одноклассников.

Он отметил, что изначально школьники не поняли, что происходит – в чатах начали писать, что в гимназию пришел ученик с оружием.

"Мы с учителем сразу забаррикадировались в классе и сидели, ждали. Включилась сирена, было очень страшно. Потом всех начали выпускать из здания. <...> Когда мы выходили из школы, было много полицейских", – рассказал очевидец.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина рассказала ТАСС, что семья учащегося не состояла на учете и была благополучной. Она отметила, что в настоящий момент следственные органы узнают, были ли у мальчика какие-либо конфликты в школе.

"Мы ситуацию держим на контроле", – отметил Панчихина.

Стрельба в уфимской гимназии № 16 произошла 3 февраля. Учащийся пронес на урок пластиковый пневматический автомат, из которого выстрелил в учителя и троих одноклассников, а затем взорвал петарду.

СМИ, в свою очередь, выяснили, что девятиклассник вел свой телеграм-канал, в котором делился подробностями жизни. В частности, мальчик был недоволен недавним переводом в другой класс, а также заявлял, что в целом разочаровался в жизни.

Возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийства. Нападавший задержан. Организован комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств.

