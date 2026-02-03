Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 11:06

Транспорт

Причал "Затон Новинки" второго маршрута речного электротранспорта приостановил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Причал второго маршрута регулярного речного электротранспорта "Затон Новинки" временно не работает. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Суда на маршруте ЗИЛ – Печатники будут проходить этот причал без остановки", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке.

Ранее в городе начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно уже перевозит пассажиров в центре Москвы по маршруту Киевский – Китай-город.

При этом, в отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Также оно курсирует каждый день в любое время года и может вместить до 130 пассажиров.

Интервалы движения электросудов на Москве-реке могут увеличиться из-за ледовой обстановки

Читайте также


транспортгород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика