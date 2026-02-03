Причал "Затон Новинки" второго маршрута речного электротранспорта приостановил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Причал второго маршрута регулярного речного электротранспорта "Затон Новинки" временно не работает. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Суда на маршруте ЗИЛ – Печатники будут проходить этот причал без остановки", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что это связано с ледовой обстановкой на Москве-реке.

Ранее в городе начало работу первое гибридное прогулочное судно "Стрельна". Оно уже перевозит пассажиров в центре Москвы по маршруту Киевский – Китай-город.

При этом, в отличие от дизельных аналогов, гибридное судно при движении почти не создает шума и вибраций. Также оно курсирует каждый день в любое время года и может вместить до 130 пассажиров.

