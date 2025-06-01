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Новости

01 июня, 15:30

Происшествия

Новости регионов: в Рязани заметили девочку за рулем автомобиля

Новости регионов: в Рязани заметили девочку за рулем автомобиля

В Москву доставили младенца, пострадавшего при крушении поезда в Брянской области

11 пострадавших после крушения поезда в Брянской области доставлены в московские больницы

Жильцы дома на Годовикова пожаловались на регулярное разрушение фасада

В Москву прибыли пассажиры из поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области

Возможной причиной обрушения облицовки в жилом комплексе Москвы назвали ремонтные работы

Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Жители московского ЖК пожаловались на обрушения фасада

Путин всю ночь получал доклады о крушении поездов в Брянской и Курской областях

Пострадавшие при крушении поезда в Брянской области прибывают в Москву

Полиция Рязани проводит проверку после появления в сети видео, на котором за рулем легкового автомобиля заметили маленькую девочку. По словам очевидцев, ребенок находился на коленях у взрослого водителя и хаотично нажимал на поворотники. Автомобиль двигался на высокой скорости, обгоняя другие машины и перестраиваясь между рядами.

В Алтайском крае 70-летняя Валентина Бородина установила мировой рекорд в жиме штанги лежа среди любителей. Пенсионерка, ранее работавшая тренером по легкой атлетике, подняла 67,5 килограмма. Впереди – новая цель: норматив мастера спорта международного класса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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