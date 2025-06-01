Новости регионов: в Рязани заметили девочку за рулем автомобиля

Полиция Рязани проводит проверку после появления в сети видео, на котором за рулем легкового автомобиля заметили маленькую девочку. По словам очевидцев, ребенок находился на коленях у взрослого водителя и хаотично нажимал на поворотники. Автомобиль двигался на высокой скорости, обгоняя другие машины и перестраиваясь между рядами.

В Алтайском крае 70-летняя Валентина Бородина установила мировой рекорд в жиме штанги лежа среди любителей. Пенсионерка, ранее работавшая тренером по легкой атлетике, подняла 67,5 килограмма. Впереди – новая цель: норматив мастера спорта международного класса.

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