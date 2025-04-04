Москвича оштрафовали после видео с ребенком в машине

Москвича оштрафовали на 4,5 тысячи рублей за то, что он позволил своему маленькому сыну посидеть за рулем автомобиля. По словам мужчины, ребенок капризничал по дороге в школу, и он хотел его успокоить на красном сигнале светофора.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского. Видео с ребенком за рулем появилось в интернете и вызвало интерес полиции. Стражи порядка провели с отцом профилактическую беседу.

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