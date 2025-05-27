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27 мая, 19:15

Общество

Жителей района Ховрино насторожили повышенные счета за электроэнергию

Жителей района Ховрино насторожили повышенные счета за электроэнергию

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Жители многоэтажки на улице Беломорской в Ховрине обратили внимание на то, что им стали приходить платежные квитанции с завышенными счетами за электричество. По их версии, в доме могли открыть майнинговую ферму, которая якобы подключилась к общедомовой сети.

Москвичи утверждают, что общедомовое потребление электричества за полгода выросло на 40%, хотя ранее этого пункта, по их словам, в едином платежном документе не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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