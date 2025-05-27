Жителей района Ховрино насторожили повышенные счета за электроэнергию

Жители многоэтажки на улице Беломорской в Ховрине обратили внимание на то, что им стали приходить платежные квитанции с завышенными счетами за электричество. По их версии, в доме могли открыть майнинговую ферму, которая якобы подключилась к общедомовой сети.

Москвичи утверждают, что общедомовое потребление электричества за полгода выросло на 40%, хотя ранее этого пункта, по их словам, в едином платежном документе не было. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.