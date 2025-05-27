Новости регионов: причиной обрушения моста в Амурской области стал перегруз

Стала известна причина обрушения моста в Амурской области. По данным регионального Минтранса, по конструкции проехало тяжелое транспортное средство, водитель которого проигнорировал ограничение по весу. Сейчас проезд возможен только по одной полосе и только для легковых автомобилей.

В города Сибири неожиданно вернулась зима. Жители Барнаула, Кемерова, Томска, Омска и Новосибирска делятся кадрами заснеженных улиц. Температура в некоторых местах опустилась до минус 4 градусов.

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