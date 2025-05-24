Двое детей доставлены в клинику доктора Рошаля после ДТП на трассе М-12 "Восток"

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Двое детей в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – Клиника доктора Рошаля. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

В медучреждении детям, поступившим с различными ушибами, провели полное обследование. Сейчас им оказывается квалифицированная медпомощь в необходимом объеме.

"Сотрудники медицины катастроф встречали бригаду скорой у больницы на случай оказания помощи родителям", – уточнили в столичном Депздраве.

По словам врачей, угрозы для жизни и здоровья детей нет. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 2 и два автомобиля LADA Largus и Audi столкнулись на 68-м километре трассы М-12 "Восток" в подмосковном Ногинске вечером 23 мая. Машины ехали в попутном направлении.

В результате ДТП двое пассажиров машины LADA Largus погибли на месте, в том числе 9-летний ребенок. Также были травмированы 10 человек, из которых в больницу были доставлены 8 пассажиров микроавтобуса. Двое пострадавших после осмотра врачей отказались от госпитализации.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за водителя микроавтобуса, который своевременно не заметил стоящую в его полосе движения неисправную машину и не применил экстренное торможение. Правоохранители также проверят действия автомобилиста, чье транспортное средство стояло на дороге из-за неисправности.

Следователи возбудили дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Спустя время был задержан водитель микроавтобуса.

