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24 мая, 05:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП на трассе М-12

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП на трассе М-12 "Восток" в Подмосковье. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД РФ по Московской области.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Расследование дела продолжается.

ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей произошло на 68-м километре трассы М-12 вечером 23 мая. Все участники аварии ехали в попутном направлении. В результате столкновения погибли женщина и ребенок.

Кроме того, различные травмы получили еще десять человек, из них восемь доставили в ближайшие медучреждения, еще двое отказались от госпитализации. Предварительно, авария могла произойти по вине водителя микроавтобуса, который вовремя не заметил другую машину, стоявшую на дороге.

Женщина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Подмосковье

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