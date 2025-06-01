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01 июня, 16:15

Происшествия

Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью спецтехники в Брянской области

Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью спецтехники в Брянской области

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На месте крушения в Брянской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью вспомогательного поезда, а кран поднял один из вагонов.

Также эвакуировали грузовик, который находился на мосту в момент обрушения. По словам губернатора региона, обрушенный мост не подлежит восстановлению – на его месте построят новый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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