Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью спецтехники в Брянской области

На месте крушения в Брянской области продолжаются аварийно-восстановительные работы. Спасатели извлекли поврежденный локомотив с помощью вспомогательного поезда, а кран поднял один из вагонов.

Также эвакуировали грузовик, который находился на мосту в момент обрушения. По словам губернатора региона, обрушенный мост не подлежит восстановлению – на его месте построят новый.

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