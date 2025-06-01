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01 июня, 12:15

Происшествия

Путин всю ночь получал доклады о крушении поездов в Брянской и Курской областях

Путин всю ночь получал доклады о крушении поездов в Брянской и Курской областях

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Владимир Путин был в курсе ситуации с самого начала – всю ночь он получал доклады от ФСБ и МЧС по факту происшествий на железной дороге в Брянской и Курской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Москву уже прибыл резервный поезд с пассажирами состава, который ночью сошел с рельсов в Брянской области из-за подрыва моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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