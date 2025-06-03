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03 июня, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": организатор группы черных риелторов приговорен к 23 годам тюрьмы

"Московский патруль": организатор группы черных риелторов приговорен к 23 годам тюрьмы

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Мосгорсуд назначил сроки участникам преступной группы черных риелторов, в которую входили в том числе сотрудники полиции. Сообщники по поддельным документам присвоили более 30 квартир умерших людей на общую сумму в четверть миллиарда рублей.

Организатора группы приговорили к 23 годам лишения свободы. По данным следствия, именно на него были записаны большинство похищенных квартир.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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