03 июня, 21:35Происшествия
"Московский патруль": организатор группы черных риелторов приговорен к 23 годам тюрьмы
Мосгорсуд назначил сроки участникам преступной группы черных риелторов, в которую входили в том числе сотрудники полиции. Сообщники по поддельным документам присвоили более 30 квартир умерших людей на общую сумму в четверть миллиарда рублей.
Организатора группы приговорили к 23 годам лишения свободы. По данным следствия, именно на него были записаны большинство похищенных квартир.
Подробнее – в программе "Московский патруль".