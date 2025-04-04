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04 апреля, 07:15

Происшествия

Водителя в Мытищах будут судить за опасную езду

Водителя в Мытищах будут судить за опасную езду

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В Мытищах рассматривают уголовное дело против водителя, который устраивал опасную езду на дороге. Он подрезал автомобили и маневрировал в плотном потоке.

За такие действия мужчину могут привлечь по статье о хулиганстве, угрожающем безопасности движения. Ранее за опасное вождение наказания не предусматривалось, но теперь водителям грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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