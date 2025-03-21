Росгвардейцы помогли застрявшему на дереве курьеру в Москве

Видео: пресс-служба Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве помогли курьеру, попавшему в нестандартную ситуацию. Мужчина застрял на дереве, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители, которые патрулировали Хохловский переулок, обратили внимание на сидевшего на дереве мужчину, который обратился к ним за помощью. Он рассказал сотрудникам ведомства, что работает курьером и доставил заказ по указанному адресу.

Однако, когда он вошел в здание, дверь за ним захлопнулась, и выйти из помещения привычным путем ему не удалось. Тогда, пытаясь покинуть здание, мужчина решил вылезти на крышу через окно, после чего перебрался на дерево. Спуститься с него самостоятельно у курьера не вышло.

Сотрудники Росгвардии оперативно вызвали на место происшествия спасателей МЧС, которые помогли ему благополучно слезть с дерева. Мужчине была оказана своевременная помощь и ему удалось избежать каких-либо травм.

Ранее столичные спасатели оказали помощь мужчине, который провалился в пространство между перегородками на чердаке жилого дома на Славянском бульваре.

Выяснилось, что мужчина ходил по чердаку дома, но не заметил отверстия и в какой-то момент провалился. Выбраться самостоятельно у него не получалось. Его крики услышала женщина, которая находилась в подъезде дома.