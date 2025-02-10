Мужчина провалился в пространство между перегородками на чердаке дома в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Столичные спасатели оказали помощь мужчине, который провалился в пространство между перегородками на чердаке жилого дома на Славянском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Выяснилось, что мужчина ходил по чердаку дома, но не заметил отверстия и в какой-то момент провалился. Выбраться самостоятельно он уже не смог, поэтому стал звать на помощь.

Его крики услышала женщина, которая находилась в подъезде дома. Та не смогла определить, где находится пострадавший, поэтому вызвала службу спасения. Прибывшие на место специалисты вырезали часть стены и спасли мужчину. Его передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Ранее спасатели пришли на помощь ребенку, провалившемуся под лед на одном из прудов на Ратной улице в Северном Бутове. Мальчик выбрался из воды сам, но лишь на пенек, который оказался по середине пруда. Там он и остался ждать помощи.

