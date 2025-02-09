Москвичи показали, как сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед ребенка

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Москвичи прислали кадры, на которых спасатели пришли на помощь к ребенку, провалившемуся под лед на одном из прудов на Ратной улице в Северном Бутове. Мальчик выбрался из воды сам, но лишь на пенек, который оказался по середине пруда. Там он и остался ждать помощи. Спасатели протянули длинную лестницу и помогли замерзшему ребенку аккуратно на четвереньках перебраться по ней на берег. Там мальчика укутали в теплые вещи и передали его медикам.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.