Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 17:15

Происшествия

Москвичи показали, как сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед ребенка

Москвичи показали, как сотрудники МЧС спасли провалившегося под лед ребенка

Новости мира: Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным

В Москве проверят частную клинику, в которой женщин госпитализировали после процедуры ЭКО

Новости регионов: рейсовый микроавтобус сгорел на федеральной трассе в Чите

Новости мира: тысячи людей покинули свои дома в Индонезии из-за наводнения

На фигуристку Елизавету Нугуманову напали в Москве

Следователи рассматривают несколько причин возгорания электрозавода в Москве

Появилось несколько версий возникновения пожара в здании электрозавода в Москве

Новости регионов: в Екатеринбурге загорелся автосервис

В Москве расследуют причины пожара в здании бывшего электрозавода

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Москвичи прислали кадры, на которых спасатели пришли на помощь к ребенку, провалившемуся под лед на одном из прудов на Ратной улице в Северном Бутове. Мальчик выбрался из воды сам, но лишь на пенек, который оказался по середине пруда. Там он и остался ждать помощи. Спасатели протянули длинную лестницу и помогли замерзшему ребенку аккуратно на четвереньках перебраться по ней на берег. Там мальчика укутали в теплые вещи и передали его медикам.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Читайте также
происшествиявидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика