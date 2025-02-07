07 февраля, 16:27Общество
Спасатели освободили примерзшую ко льду утку на западе Москвы
Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"
Спасатели освободили примерзшую ко льду утку на западе Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Инцидент произошел на водоеме в парке на улице Лобачевского. На место выехали спасатели расчета АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Они надели гидрокостюмы, после чего организовали страховку с берега. Когда специалистам удалось приблизиться к утке, они осторожно освободили птицу из ледяного плена и вернули ее на берег.
Спасенную утку передали представителям администрации парка, чтобы они ухаживали за ней в дальнейшем.
Ранее спасатели помогли собаке, которая провалилась под лед в Можайском городском округе Подмосковья. В экстренные службы обратился неравнодушный житель деревни Ченцово. Пока на место ехали спасатели, мужчина с помощью подручных средств подцепил собаку за ошейник и вытянул на берег.
Спасатели достали котенка из узкой трубы на Электрозаводской улице в Москве