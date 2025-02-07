Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Спасатели освободили примерзшую ко льду утку на западе Москвы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Инцидент произошел на водоеме в парке на улице Лобачевского. На место выехали спасатели расчета АСО № 8 столичного Пожарно-спасательного центра. Они надели гидрокостюмы, после чего организовали страховку с берега. Когда специалистам удалось приблизиться к утке, они осторожно освободили птицу из ледяного плена и вернули ее на берег.

Спасенную утку передали представителям администрации парка, чтобы они ухаживали за ней в дальнейшем.

Ранее спасатели помогли собаке, которая провалилась под лед в Можайском городском округе Подмосковья. В экстренные службы обратился неравнодушный житель деревни Ченцово. Пока на место ехали спасатели, мужчина с помощью подручных средств подцепил собаку за ошейник и вытянул на берег.

